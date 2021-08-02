حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 2 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 2 أغسطس، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:



كورتني كارداشيان

الحمل

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الأرباح لكن يطلب إليك الهدوء والابتعاد عن المغامرات والمحافظة على الممتلكات.

عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات وقد تلتقي خلالها الشخص المناسب للبدء بعلاقة جديدة وجدية والتفكير في الارتباط والاستقرار.

صحيًا: تستعد لبدء مرحلة جديدة من حياتك الصحية قوامها الرشاقة والنشاط وممارسة الرياضة.

ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان.

نانسي عجرم

الثور



مهنيًا: يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به، وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات.

عاطفيًا: تعبّر عن آرائك للشريك، وتتاح لك فرص جيّدة للتواصل معه، وربما تبحث قضية زواج لأحد أفراد العائلة

صحيًا: تخرج من وعكة صحية تترك مضاعفات كبيرة على نفسيتك وتبقيك في حال من القلق.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم.



أحمد مكي

الجوزاء



مهنيًا: تكون على موعد مع خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة من هذه الأجواء الجيدة.

عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك الذي تكن له حبًا عميقًا جدًا.

صحيًا: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي.

شيرين رضا

السرطان



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء، والعمل خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج مهما كانت الاعتبارات.

عاطفيًا: قد تُتاح لك فرص استثنائية هذا اليوم، وعلاقتك مميزة مع الجنس الآخر، وتحسن التصرف معه في مختلف الظروف.

صحيًا: تضحي بالغالي والنفيس بغية المحافظة على صحتك، وهذا نعم التصرف.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا.



تامر حسني

الأسد

مهنيًا: يوم جيد جدًا يجعلك تحقق تقدمًا ملموسًا في مجال العمل، يساعدك على أن ترتقى وتتأهل لمنصب جديد.

عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

صحيًا: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك، وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني.

هيدي كرم

العذراء

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف.

عاطفيًا: تعثّر بعض العلاقات العاطفية وتراجع عن ارتباط سببه على الأرجح سوء تفاهم بسيط استجد وكبح فراملك.

صحيًا: قد تصاب بأزمة صحية مفاجئة يتسبب بها أحد المحيطين بك وتترك وحيدًا.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم.

شيرين عبد الوهاب

الميزان

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا مغلقة، ويتيح بعض الفرص التي يجب أن تستغلّها، وخصوصًا أنك في وضع مريح.

عاطفيًا: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجيًا، حاول تحسين تعاطيك معه.

صحيًا: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بصحتك أكثر فأكثر.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب.

طه حسين

العقرب

مهنيًا: فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعًا.

عاطفيًا: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرف.

صحيًا: عليك مراجعة الطبيب عند الضرورة، لكن لا داعي إلى القلق والخوف.

ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين.

بريتني سبيرز

القوس

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك.

عاطفيًا: عليك أن تكون صريحًا مع الشريك؛ لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، وبناء على ذلك تتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به.

صحيًا: حاول أن تغير طبعك العصبي، واعتمد اللين والهدوء في التعامل مع الآخرين لتبقى مرتاحًا.



ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز.

ديانا حداد

الجدي

مهنيًا: التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دورًا مهمًا وأكثر تطورًا في حياتك.

عاطفيًا: الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه.

صحيًا: أنت عرضة للإصابة بالحساسية إذا تعرضت كثيرًا للشمس، فكن حذرًا.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد.

محمد هنيدي

الدلو

مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.

عاطفيًا: كثرة انشغالاتك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.

صحيًا: لا تنتظر الغد لتبدأ بالحل الناجع للتخلص من البدانة والكولسترول، الحل هو بالرياضة والانتباه إلى نوعية الأكل.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي.



دينا الشربيني

الحوت

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من فسخ عقد او تسارع الأحداث بشأن بعض الشراكات التي يشوبها بعض الغموض.

عاطفيًا: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه.

صحيًا: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيرًا.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة دينا الشربيني.