اختراق موقع تسجيل الراغبين فى تلقي لقاح كورونا بإيطاليا

أعلنت سلطات إقليم لاتسيو الإيطالي أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق، ما يجعل تسجيل السكان لتطعيمهم ضد كورونا "مستحيلا" مؤقتا.

وقال مفوض الصحة في الإقليم أليسيو دي أماتو، إن "الاختراق العنيف بدأ بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت واستمر حتى مساء الأحد، وما زال الموقع مصابا بالشلل".

وأضاف: "المسجلون لتلقي اللقاح يوم الأحد حصلوا عليه، لكن العملية كانت بطيئة إذ تعين تسجيل البيانات يدويا".

وأشار إلى أنه "حتى الآن تلقى 70% من سكان لاتسيو ممن أعمارهم 12 عاما فما فوق تطعيمهم".



اصابات كورونا في ايطاليا

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، بأن البلاد سجلت خمس وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، نزولا من 16 حالة في اليوم السابق بينما انخفض العدد الإجمالي لحالات الإصابة اليومية الجديدة إلى 5321 حالة من 6513.

وسجلت إيطاليا 128068 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم، وسجلت إيطاليا 4.355 مليون حالة إصابة حتى اليوم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.