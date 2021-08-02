الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

عمر كمال ينفى هجومه على محمد رمضان بسبب «نمبر وان»

عمر كمال
عمر كمال

نفى المطرب عمر كمال، صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.

وقال كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما نشر على لساني بشأن الفنان محمد رمضان غير صحيح، فأنا لم أقل أنه مفيش نمبر وان في مصر ومحمد رمضان لا يستحق هذا اللقب".


وأضاف: "أنا قولت إن لقب نمبر وأن في المطلق غلط، مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على أحد، وعادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين".


وتابع كمال: "مينفعش أقول نمبر وان في الغناء وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وحماقي وتامر حسني وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب".

وقال: "محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللي هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه، لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده".
 

وكان عمر كمال حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وتحمل عنوان "أوعدك" منذ يوم واحد فقط، محققة نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك عبر قناة الأخير على موقع يوتيوب للفيديوهات.

 

الأغنية اعتمدت على الإيقاع السريع بين الثنائي، ولاقت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت لـ2 مليون ونصف المليون خلال 24 ساعة من طرحها، واحتلت صدارة الترند خلال وقت قليل للغاية.

 

وظهرت سمية وهي ترقص على أنغام عمر كمال وتغني معه بطريقة مختلفة عما قدمته من قبل في عالم الغناء، والأغنية من كلمات أحمد أوسه وتوزيع أحمد ساسو وبلوكه المزيكاتي، وحملت كلمات تناولت قصة حب بين الثنائي بطريقة معتمدة على الريمكس والإيقاعات السريعة في أغاني المهرجانات.

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وائل لطفي

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