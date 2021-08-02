الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الشيوخ الأمريكى» يقترب من إقرار حزمة البنية التحتية بـ550 مليار دولار

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

انتهى بشكل كبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يتفاوضون على حزمة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، من صياغة نص قانونهم ، ما ينقل المجلس خطوة حاسمة نحو الاقتراب أكثر من إمكانية تمريره هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس تشاك شومر قوله، إن المجلس سيكون جاهزًا للتصويت على مشروع القانون الذي توصل إليه الحزبان "في غضون أيام".

كانت المجموعة المؤلفة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري التي تتولى التفاوض بشأن الخطة، تراجع بدقة مشروع القانون المؤلف من 2701 صفحة، الأحد، وتجري تعديلات طفيفة.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، وهو أحد أعضاء مجموعة التفاوض إنه "لم تكن هناك خلافات بين الحزبين، كانت مجرد مراجعة وتصحيح".

وكان وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على المضي قدمًا في خطة للبنية التحتية تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات، حيث صوت 67 عضوًا، من بينهم 17 عضوًا جمهوريًا، إلى جانب 50 عضوًا ديموقراطيًا، لصالح الخطة، مقابل اعتراض 32 آخرين.

وقد جاء هذا التصويت بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، ويعتبر هذا هو التصويت الثاني على هذه الخطة، بعد فشل تصويت سابق بشأنها في الأسبوع الماضي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أيّ منتج مصنّع في شينجيانج، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري" المفروض، بحسب واشنطن، على أقليّة الأويجور المسلمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي شارك في إعداد النص مع زميله الديموقراطي جيف ميركلي أنّ "الرسالة الموجّهة إلى بكين وإلى أيّ شركة دولية تتربّح من العمل القسري في شينجيانج واضحة: لقد انتهى الأمر".

وأضاف في بيان: "لن نغضّ الطرف عن الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني، ولن نسمح للشركات بالتربّح من تلك الانتهاكات المروّعة".

وتقول واشنطن، إنّ النظام الصيني اعتقل تعسّفيًا أكثر من مليون من الأويجور في معسكرات اعتقال في شينجيانج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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