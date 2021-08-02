الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان توقف مشاريع التنمية فى البلاد

أفغانستان
أفغانستان

طلبت وزارة المالية الأفغانية، في مذكرة رسمية، من جميع الوزارات وقف أو تعليق مشاريعها التنموية بسبب انخفاض الإيرادات الوطنية.


وطلبت المذكرة أيضًا من الهيئات الحكومية إلغاء جميع العقود الجديدة، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية.


وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الإعلان عن انخفاض في حجم الإيرادات الوطنية بسبب سيطرة طالبان على ستة موانئ جافة في أفغانستان.


ومع احتدام الصراع بين قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية وطالبان على أساس يومي، جعلت الحكومة الأفغانية على ما يبدو العمليات الأمنية والعسكرية من أولوياتها.


وقال الرئيس أشرف غني في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد إن القوات الجوية الأفغانية تنفذ ما يصل إلى 150 غارة جوية كل يوم. 

كما طالبت المذكرة الرسمية الهيئات الحكومية بوقف الهدر وتقديم رواتب المساعدة الفنية الوطنية.


وتسيطر حركة طالبان الآن على ميناء داند باتان في ولاية باكتيا، وايخانوم في ولاية تخار، وشيرخان في ولاية قندوز، واسلام قلعة وتور جوندي في ولاية حيرات ، وأبو ناصر فاراهي في ولاية فرح وسبين داك الجاف والمعبر في ولاية قندهار.


وأدى تراجع الإيرادات الوطنية وارتفاع نفقات قوات الأمن إلى إلزام الحكومة الأفغانية بوقف مشاريع التنمية.


من جهة أخرى ،أكد مسؤولون الأحد أنه تم إلغاء رحلات جوية داخلية إلى خمسة أقاليم أفغانية على الأقل لأسابيع مع اشتداد القتال بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي طالبان.


وتخضع الأقاليم التي يشملها هذا الإلغاء وهي بادخشان وفرياب وهلمند وقندوز وأوروزجان، لحصار مشدد من جانب طالبان.


وتشهد أفغانستان حالة من الغموض منذ بدء انسحاب القوات الدولية في أوائل مايو، وطلبت عدة دول من مواطنيها مغادرة البلاد في أقرب رحلات تجارية متاحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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