الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تسجل 37 ألفا و284 إصابة جديدة بكورونا

إندونيسيا
إندونيسيا

 أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، تسجيل 37 ألفا و284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانات فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و409 آلاف و658 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 94 ألفا و119 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

كما أشارت البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد ارتفع إلى مليونين و770 ألفا و92 شخصا بعد تسجيل 39 ألفا و372 حالة.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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إندونيسيا تسجل 37 ألفا و284 إصابة جديدة بكورونا

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