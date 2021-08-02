الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى شاكر يختتم حفله الغنائى بدار الأوبرا

هانى شاكر
هانى شاكر

اختتم أمير الغناء العربي هاني شاكر، مساء الأحد، حفله الغنائي الذي أقيم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

 


وقدم شاكر عددًا من أشهر أغانيه التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، فيما شاركته المطربة إيمان عبدالغني أغنية "أنا قلبي ليك" .


يذكر أن هذه الحفل هو الأول لأمير الغناء العربي هاني شاكر، بعد شفائه من وعكة صحية تعرض لها مؤخرا، وتسببت في دخوله العناية المركزة وإجراء بعض الفحوصات الطبية بسبب اضطراب في ضربات القلب.

 

هاني شاكر يطمئن جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية.

 

كما حرص الفنان هاني شاكر، على طمأنة جمهوره عليه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

 

وقال هاني شاكر في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دي علي خير بدعائكم بدعاء الناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، الحمد لله بقيت أحسن كتير وأنا في هذه الفترة في فترة نقاهة".

 

في جانب آخر كان أمير الغناء العربي هاني شاكر طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوي.


وظهر نقيب المهن الموسيقية مؤخرًا حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

 

وتعاون هاني شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن، وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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