البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تطلع السودان لإقامة علاقات طبيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ودعا «البرهان»، لدى لقائه مساء الأحد، سامنثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي، والوفد المرافق لها، الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان، معبرًا عن شكر السودان للدعم الذي قدمته أمريكا لها خلال الفترة الماضية.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على حرص السودان واستعداده لفتح المسارات لتوصيل الدعم الإنساني لكافة اللاجئين بالمعسكرات، مرحبًا بزيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربًا عن تقديره للزيارة التي تصب في تطوير علاقات البلدين.

من جانبها، لفتت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية إلى حرص بلادها على تحقيق العدالة ورغبتها في تقديم المساعدات للسودان في كافة المجالات.

وعلى صعيد آخر، أشادت سمانثا باور، المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية (USAID)، بالتغييرات الإيجابية التي يشهدها السودان، خاصة فيما يتعلق بالحريات، معربة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة للتعاطي مع التحديات الكبيرة الراهنة.

وشددت «باور»- خلال لقائها مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم الأحد- على أهمية إحكام التعاون والتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة لتسهيل توصيل المعونات الإنسانية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مفوضية العون الإنساني.

من جهتها، قدمت «المهدي» شرحًا لجهود حكومة الفترة الانتقالية للتعاطي مع التحديات الآنية، والخطة التي وضعتها لمتابعة تنفيذ مشاريع وأولويات الفترة الانتقالية.

وأعربت عن شكر وامتنان حكومة السودان لدعم وإنجازات وكالة المعونة الأمريكية في مختلف المجالات، كما أعربت عن تطلع السودان إلى الانضمام لكافة البرامج الإنمائية التي تقدمها الوكالة للدول الإفريقية.