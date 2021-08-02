العراق يؤكد أهمية الحفاظ على المشتركات التى تجمع الشعوب العربية

أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أهمّـيّة التعاون، والتنسيق، والحفاظ على المُشترَكات التي تجمع الشُعُوب العربيّة، والابتعاد عن المُحاوَلات التي تسعى لتمزيق الصفِّ العربيّ"، مُشيرًا إلى أنَّ "الإرهاب اليوم يطال بلدان العالم المُختلِفة؛ ممّا يجعل الجميع أمام مسؤوليّة مُواجَهة هذا التحدِّي الإرهابيِّ العالميّ".

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين اختتم زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلقاء السفراء العرب الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء استعراض مُجمَل الأوضاع التي تشهدها عُمُوم المنطقة والعالم".

ودعا حسين، خلال لقائه مع السفراء العرب في العاصمة الأمريكية نيويورك، أن الجميع أمام مسؤولية مواجهة التحدي الإرهابي العالمي. إلى دعم العراق في حربه ضدَّ إرهابيِّي داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقـيّة.

وشدد على أنَّ العراق عازم على الاستمرار في مدِّ الجُسُور مع دول العالم كافة، وتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، ويتجنـَّب الدخول في سياسة المحاور، والتقاطعات الإقليميّة والدوليّة، مُؤكـِّداً أنَّ الدبلوماسيّة العراقـيّة تعتمد لغة الحوار في حلِّ كلِّ الخلافات التي تواجه العراق، وتستثمر علاقاتها في الأمم المُتحِدة، وجامعة الدول العربيّة والمنظمات الدوليّة كافة؛ للحفاظ على وحدته، وسيادته.

في سياق منفصل، أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".