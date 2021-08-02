الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: تسجيل 56% من المستهدفين فى عملية الانتخاب

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

قال الدكتور جمال أبوقرين، مدير إدارة نظم المعلومات بالمفوضية العليا للانتخابات الليبية، إن عملية التسجيل في المفوضية تسير وفق ما خطط لها مسبقا، وتم تسجيل ما يقرب 56% من المستهدفين في عملية الانتخاب أو من بمقدورهم الانتخاب بوصولهم للسن القانونية.

وكشف أبوقرين في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية أن المنظومة لم ولن يتم اختراقها وهذا بشهادة منظمات دولية ومحلية.

كما دعا إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس المفوضية صباح الاثنين، لإحاطة وسائل الإعلام بعملية التسجيل في الداخل والخارج وكيفية سير عمل مراكز الانتخاب لاستقبال الانتخابات القادمة.

من ناحية أخرى بحث وزير الداخلية الليبية عميد خالد مازن، اليوم الأحد، مع منسق ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا "راي زنيكة" والوفد المرافق له ملف الانتخابات ومستجدات فتح الطريق الساحلي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس بحث ملف الانتخابات الليبية وفض النزاعات والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الخطة الإستراتيجية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، كما تم مناقشة مستجدات فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية والنتائج الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، ودور الوزارة كونها الجهة المعنية بتنفيذ مخرجات لجنة 5+5.

وأكد وزير الداخلية الليبي أهمية ملف الانتخابات كونها مطلبًا شعبيًا والمخرج الوحيد لنبذ الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، موضحا بأن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي بدأت في توحيد مكوناتها وفق ما تم في الاتفاق السياسي.

ومن جهته أثنى نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على مجهودات وزارة الداخلية الليبية لفتح الطريق الساحلي عبر التعاون مع لجنة 5+5 كما أشاد بتعاون الوزارة فيما يتعلق بالملف الإنمائي وتبادل الخبرات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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