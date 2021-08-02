المعارضة الإريترية تستعد للإطاحة بحليف أديس أبابا

قالت مجلة" فوكس أون أفريكا" الإيطالية إن الشعب الإريتري والمعارضة يستعدون للانتفاضة ضد الديكتاتور أفورقي.

واعتبرت المجلة الإيطالية أن هذه الانتفاضة من المتوقع أن تطيح بأسياس أفورقي، وهو الحليف الوثيق للحكومة الإثيوبية، مما يثير تكهنات بنهاية قريبة للحكومة الإثيوبية، لاسيما مع تقدم قوات جبهة تحرير تيجراي في عدد من المناطق الأثيوبية.

وأضافت المجلة الإيطالية: لقد كان تدخل إريتريا في الحرب الأهلية الإثيوبية يهدف إلى القضاء على خصم سياسي خطير لطالما مثل تهديدًا خطيرًا لدكتاتورية أسياس أفورقي، جبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وخلال المرحلة الأولى من الصراع في إقليم تيجراي استخدم أفورقي جزءًا كبيرًا من جيشه، معتمدًا أيضًا على التجنيد الإجباري لطلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا وهي الحالة الوحيدة الموثقة لاستخدام القصر في الحرب الأهلية الإثيوبية.

وأدت الهزيمة التي ألحقها جيش تيجراي النظامي إلى انسحاب القوات الإريترية لحماية القوات المسلحة، وهو الضمان الوحيد للديكتاتور الإريتري للبقاء في السلطة.

ومنذ أسبوع، عاد الجنود الإريتريون إلى إثيوبيا في محاولة لمساعدة مليشيات الأمهرة على مقاومة الهجوم الذي تشنه قوات دفاع تيجراي بعد أن تخلت فرق ما تبقى من الجيش الفيدرالي الإثيوبي عن حليفها أمهرة لمصيره.

وتابعت المجلة: لقد فتح انتصار تيجراي الفرصة أمام الحركات الديمقراطية الإريترية للعب دور بناء في الحملة لإنهاء حكم أفورقي وإقامة سلام حقيقي مع إثيوبيا.

وأعادت الهزيمة في تيجري إحياء المعارضة الإريترية المنقسمة والمشرذمة، حيث جمعتها بهدف إزاحة النظام الديكتاتوري وإحضار أسياس إلى قفص الاتهام حتى يسود السلام والعدالة في إريتريا.

ويشارك عدد من تنظيمات المعارضة الإريترية في اجتماعات تحضيرية لتأسيس كيان سياسي وعسكري واسع من أجل قلب النظام في أسمرة.

كما تم الاتفاق على برنامج سياسي مشترك يقوم على إعداد قوة عسكرية قادرة على قلب النظام الحالي.

ويهدف البرنامج السياسي، إلى إرساء الخطوط السياسية لحكومة ديمقراطية وإعداد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية القادرة على إعادة تأهيل الاقتصاد الممزق، يأتي هذا بينما تحتاج المعارضة الإريترية، التي تدرك ضعفها العسكري، إلى دعم كل حكومة إقليمية ودولية مستعدة للتعاون في سقوط أفورقي.

وتابعت المجلة الإيطالية أن الشعب الإيريتري الآن قد نحى الانقسامات التي حالت حتى الآن دون تشكيل جبهة معارضة موحدة، كما تم وضع كل المشاكل العرقية والدينية التي ساهمت في الانقسام في المرتبة الثانية لضرورة إزالة الدكتاتور الوحشي.

واتفق جميع قادة الوحدة الإريترية على التوحد لإنقاذ بلادهم، وبمجرد أن تتحرر إريتريا يمكن حل الخلافات السياسية الداخلية بطريقة ديمقراطية.

ووفقا للمجلة الإيطالية فإن الهجوم على تيجراي هو خطأ فادح للديكتاتور الإريتري.

ولقي عشرات الآلاف من الشبان الإريتريين مصرعهم في الأشهر الثمانية الأولى من النزاع، وحتى الآن رفض أفورقي الكشف عن أسماء القتلى للسماح لأسرهم بالحزن على أحبائهم، وحتى الآن لا يعرف أي قريب إريتري ما إذا كان أطفالهم لا يزالون في قتال تيجراي ، سواء كانوا أمواتًا أم أحياء.

ويأمل الكثيرون أن أطفالهم قد أسروا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن يعاملوا بإنسانية ورحمة لأنهم مجبرون على المشاركة في هذه الحرب بين الأشقاء.

وتابعت المجلة أن أفورقي ديكتاتور مسن في حالة صحية سيئة والشعب في إريتريا في حالة سيئة للغاية، كما أن الهزيمة السريعة للقوات الإريترية في تيجراي أظهرت لجميع الإريتريين ضعف النظام.

كما اعتقل الأسبوع الماضي 4 جنرالات بالجيش الإريتري في أسمرة لرفضهم المشاركة في المغامرة العسكرية الثانية في إثيوبيا إلى جانب ميليشيات أمهرة.