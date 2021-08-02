ذا ناشيونال: مصر تعزز سياحة اليخوت والرحلات البحرية

قالت صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز سياحة اليخوت والرحلات البحرية، حيث تعمل الحكومة على خطة لتعزيز هذا النوع من السياحة، وستشمل الخطة تصاريح سفر أسهل للسياح محبي الرحلات البحرية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن عن الإجراءات الجديدة بعد اجتماع مع وزراء السياحة والنقل.

وتابعت الصحيفة أن الحكومة المصرية تبحث التغلب على المعوقات التي كانت تعوق جذب سياحة السفن السياحية في الماضي ، بينما قال مدبولي إن مصر لا تستفيد إلى أقصى حد من إمكاناتها.

وقال بيان صادر عن مدبولي إن الخطة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تهدف إلى تطبيق نهج متعدد الأوجه لتجديد سواحل البلاد، وبناء موانئ دخول جديدة وتسريع إصدار التصاريح.

وستقوم اللجنة بمراجعة موانئ الدخول الحالية الأفضل تجهيزًا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات البحرية واقتراح مواقع جديدة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​لإنشاء موانئ دخول جديدة.

وذكر البيان أن الموانئ التي تم اختيارها كنقاط لليخوت ستخضع لعمليات تجديد لجعلها أكثر دعوة للزوار.

كما سيتم تنفيذ سياسة أسعار موحدة في إطار الخطة الجديدة ، وسيتم استخدام أسعار مخفضة لجذب السياح لزيارة المياه المصرية.

حاليًا.. تختلف الأسعار اعتمادًا على الميناء الذي تتجه إليه السفينة.

وعلى سبيل المثال، إذا كان على سفينة فاخرة متجهة جنوبا الإبحار في قناة السويس من أجل الوصول إلى البحر الأحمر ، فغالبًا ستكون التكلفة اكثر من تكلفة الابحار في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وبمجرد الانتهاء من التغييرات الضرورية في البنية التحتية ، سيتم إطلاق حملات ترويجية في جميع أنحاء العالم لدعوة السياح لإحضار قواربهم إلى سواحل مصر التي تم تجديدها.

ولعل الأهم من ذلك ، أنه سيتم إطلاق منصة موحدة عبر الإنترنت يمكن للسائحين من خلالها الحصول على جميع التصاريح التي يحتاجونها قبل وصولهم ، بما في ذلك التأشيرات والموافقة على النزول في الموانئ المصرية.

كما هو الحال، يجب مرافقة البحارة الذين يدخلون مصر عبر مياهها من قبل الطيارين لأسباب أمنية.

وكشف البيان أن وزارة النقل ستشغل المنصة الإلكترونية وتحصّل جميع الرسوم اللازمة.

وتابعت الصحيفة: ستجعل هذه التغييرات الأمر أكثر سلاسة بالنسبة للسائحين ليس فقط ليأتوا إلى مصر عن طريق البحر ، ولكن أيضًا يتنقلون بمراكبهم بحرية بمجرد وصولهم.