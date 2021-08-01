«التخطيط»: 627 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات سياحية وزراعية بجنوب سيناء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 627 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية والزراعية بمحافظة جنوب سيناء، منها 322.6 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير المناطق الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمشروعات الآثار بمحافظة جنوب سيناء شملت استكمال تطوير المتاحف الأثرية والإقليمية بتكلفة 302 مليون جنيه، حفائر الآثار الإسلامية والقبطية "استكمال" بتكلفة 7.4 مليون جنيه، حفائر الآثار المصرية "استكمال" بتكلفة 5.1 مليون جنيه، ترميم الآثار المصرية "استكمال" بتكلفة 4.4 مليون جنيه، واستكمال تطوير وتحسين الأماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما كشفت وزارة التخطيط، عن توجيه 305 ملايين جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقطاع الموارد المائية والرى بمحافظة جنوب سيناء، من بينها مشروع استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول "مدينة الطور" بتكلفة 275 مليون جنيه، استكمال حفر وتجهيز آبار "مدينة الطور" بتكلفة 15 مليون جنيه، وحماية منطقة حمامات فرعون بتكلفة 15 مليون جنيه.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء يصل إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20 /2021 تبلغ 3,75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 20 /2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 36,8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8,7%، إلى جانب توجيه 322,6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8,6%، علاوة على توجيه 305 ملايين جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 8,1%، بالإضافة إلى توجيه 965 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 25,7%.