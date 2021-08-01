رفع 60 حالة إشغال متنوعة و10 طن مخلفات في حملات مكثفة بقرى المنيا

بدأ رؤساء قرى وأحياء المنيا، الأحد، تنفيذ حملات مكثفة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا في التصدي لظاهرة إشغال الطريق جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة الإعلانات المخالفة من شوارع المدينة وطرقها الرئيسية.

أضاف أن مواجهة عشوائية الاشغال لا بدّ من تضافر جهود الجميع للقضاء عليها بداية من المواطن نفسه بزيادة نوعيته لأهمية ان يكون الشارع أو الطريق خالي من الإشغال وأن الشوارع يجب ان تكون علي وضعها الطبيعي دون اشغال لضمان حرية حركة المواطن ومن ثم تمكن الأجهزة الخدمية والتنفيذية من القيام بمهامها حال حدوث أي خطر، فضلاً عن القضاء علي ظاهرة تركيب اعلانات مخالفة تجب المظهر الجمالي والرؤية.

قال اشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين ان قرية نزلة حسين نفذت اليوم حملة لرفع اشغالات ترعة سواده و تمكنت من رفع 10 حالات اشغالات غير جائزة من الطريق لتوسعته عبارة عن مصاطب وابنية أسوار بالأحجار فضلا عن تنفيذ حملة نظافة بدأت بنطاق طريق طراد النيل حيث تمكن قسم البيئة من رفع 10 طن مخلفات صلبة وتراكمات تجمعات وتجمعات قمامه.

كما قام حي وسط المدينة حملة لرفع الاشغالات والتعامل مع شكوي المواطن حيث تحرك قسم الاشغالات لرفع حواجز حديد واحجار والبلوكات بعد أن اشتكي منها الكثير من المواطنين فضلا عن التحفظ علي ادوات ومواد وبضائع بالحي نظرًا لأشغالهم احد ممرات عقار بشارع الحسيني وتم اتخاذ اللازم قانونا حيال المخالف قانونا ورفع الاشغال.

أكد إسلام عبد السلام مدير إدارة الإعلانات، أن فريق الإدارة المكون من محمد صلاح وكيل الادارة و مصطفى عبد الفتاح وشريف عادل وعمرو عبد البديع بتواجد إسماعيل حسين، مساعد رئيس حي شمال واصلوا عملهم علي مدار اليوم بشوارع طه حسين وعدنان المالكي وعدد من شوارع حي شمال المنيا حيث تمكنت الحملة من ازالة 23 اعلان مخالف، مؤكدًا أن تعليمات رئيس المركز والمدينة تركز علي مواصلة رفع الاشغالات علي مدار الساعة لتعظيم الموارد من جهة ومن جهة الحفاظ علي المظهر الجمالي واختتم اليوم بحملة لرفع الاشغالات من مصدات حديد واحجار وبلوكات وغيرها في اطار التصدي لظاهرة التي يتضرر الكثير منها مواطنين واصحاب عقارات او ماره وسائقي المركبات.

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