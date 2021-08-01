الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الهجرة تستعرض أبرز أنشطتها خلال يوليو

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

استعرضت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تقرير لها خلال العدد الحادي والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، أبرز الأنشطة التي قامت بها خلال الشهر الماضي وهي كالتالي:

 

  • نظمت الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا طيلة شهر يوليو فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.
  • وشهدت الاحتفالات بشهر التراث المصري في أونتاريو إضاءة برج "سي إن تاور" أيقونة مدينة تورنتو وكندا بعلم مصر وألوانه المميزة، وكذلك مراسم رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو.

 

  • نفت وزيرة الهجرة جملة وتفصيلا، ما تردد حول تدخل وزارة الهجرة في موقف إنهاء إحدى الشركات الكويتية لعمل مصريين بها خلال الفترة الراهنة، أو ما نسب من تعليقات بشأن قوانين داخلية تخص دولة الكويت، وأهابت الوزيرة بكافة وسائل الإعلام توخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الصدد، مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مراجعة الصفحات الرسمية المتاحة للوزارة والتروّي والاطلاع قبل التعجل بإصدار أي ردود فعل.

 

  • استقبلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم نيافة الأنبا جوزيف، أسقف عام مصر في أفريقيا وتحديدا في ناميبيا وبتسوانا ومالاوي وزيمبابوي، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون بصدد مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa، والتي كانت قد أطلقتها الوزارة في ضوء استعادة مصر لدورها الريادي في القارة السمراء، من خلال استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

 

  • ورحب نيافة الأنبا جوزيف بالتعاون مع الوزارة بصدد مبادرة "صوت مصر في أفريقيا"، في النواحي العلمية والصحية والاجتماعية إلى جانب مجالات التنمية المستدامة.

 

  • التقت وزيرة الهجرة بالسيدة "إيمان سعيد سليمان" والدة الشاب المصري "خالد عوض"، البالغ من العمر 24 عاما، الذي تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية والمتهم في قضية تعدي في الولايات المتحدة، حيث اطلعت الوزيرة على التفاصيل الكاملة للواقعة، وقالت إن الوزارة ستتابع بشكل مستمر مجريات التحقيق، كما ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم القانوني للشاب المصري.

 

  • وجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل وصول استقبال جثامين المصريين الأربعة ضحايا حرائق قبرص وإنهاء الإجراءات ذات الصلة، كما جددت الوزيرة الشكر لوزارة العدل المصرية، وكذلك للسفارة المصرية في قبرص، على كل ما تم بذله من جهود في متابعة الموقف وتذليل أي عقبات واجهت إنهاء الإجراءات اللازمة.
مواقع التواصل مصطفى مدبولى وزيرة الهجرة التواصل الاجتماعي تنس مواقع التواصل الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء السفيره نبيله مكرم

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