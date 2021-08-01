الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسمة بوسيل وبشرى تفاجئان تامر حسنى بالاحتفال بعيد ميلاده فى الساحل

تامر حسني
تامر حسني

فاجأت بسمة بوسيل والفنانة بشرى، الفنان تامر حسني وأقامتا له حفلا لعيد ميلاده في الساحل الشمالي بحضور أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، ونشر تامر حسني فيديو للاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام". 

 

 وظهر في الفيديو الفنانة بشرى وزوجها وهما يحتفلان مع تامر، وقالت بشرى له في الفيديو "كل سنة وانت طيب يا تيمو يا زميل الدراسة". 

وعلق تامر حسني على الفيديو الذي نشره والذي احتفلت فيه زوجته بعيد ميلاده قائلاً "حبيبتي بسومي شكرا على الاحتفال الجميل دا، و شكراً لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي و شكراً لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة و هو مش معاده". 

 - "فيلم مش أنا" يحقق إيرادات كبيرة

 

ويعرض لتامر حسني حالياً في السينما فيلم "مش أنا"، ويحقق إيرادات كبيرة جداً ويشارك فيه بجانب كل من حلا شيحة وماجد الكدواني وهو من إخراج سارة وفيق، كما طرح مؤخراً فيديو كليب "صعبة" أحدث أعماله الغنائية وتخطت مشاهدته حاجز 40 مليون مشاهدة. 

وكان النجم  قد أعرب عن سعادته الكبيرة بعدما وصل فيلمه مش أنا إلى إيرادات كبيرة وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حين أكد أن فيلمه حقق إجمالي إيرادات وصلت لـ15 مليون دولار، في مختلف البلدان التي عرض فيها الفيلم. 

 وعلق على ذلك قائلاً: "الحمد لله، سعيد جداً بتحقيق فيلم مش أنا، المركز الأول داخل مصر وخارجها، وسعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية في سابقة لم تحدث من قبل، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري الربع مليار جنيه، وما زال يحقق داخل السينمات، والأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي قصة وسيناريو وحوار".

   

 

         

بشرى تامر حسني تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده بسمة بوسيل فيديو كليب صعبة فيلم مش أنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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