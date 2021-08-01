الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

رواد الفضاء الروس يعرضون مختبر ناووكا من الداخل

الفضاء
الفضاء

عرض رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبافيل دوبروف، لأول مرة وحدة "ناووكا" مختبر متعدد المهام، التي كانت قد التحمت مع محطة الفضاء الدولية في 29 يوليو الماضي.
ونقلت وكالة الأباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأحد، فيديو تم نشره بواسطة رواد الفضاء الرس ويظهر فيه مدخل الوحدة وعدة غرف صغيرة تحتوي على كل ما يحتاجونه من مكان نوم وحمام ومكان عمل.
وأعرب رائد الفضاء نوفيتسكي عن أمله في أن يصبح العمل في محطة الفضاء الدولية بعد الالتحام مع (ناووكا) أكثر إثارة للاهتمام، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز الوحدة بـ16 محطة عمل لإجراء التجارب بالخارج و14 محطة داخلية، وأنه ستقوم (ناووكا) بتسليم حاويات المياه والدرابزين والمراوح والكابلات والبضائع الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية.
 وفي سياق آخر، ينضم إلى محطة الفضاء الدولية مختبرا جديدا، عندما تنقله مركبة الإطلاق، من طراز "بروتون-إم" إلى الموقع البشري، على بعد حوالي 400 كيلو متر فوق الأرض اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن تقلع المركبة من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية "بايكونور" الروسية في كازاخستان.
وعلى متن المركبة، الوحدة المختبرية الروسية، ناوكا(ساينس)، التي كان من المفترض بالفعل أن يتم إطلاقها إلى الفضاء في عام 2007، وأدت المشكلات مرارًا إلى تأجيل عمليات الإطلاق، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ثمانية أيام.
وبوصفها وحدة متعددة الأغراض، فإن وحدة "ناوكا"، مخصصة في المقام الأول للبحث وستلتحم بالجزء الروسي من المحطة، طبقا لما أعلنته محطة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مضيفة أنها ستكون أيضا وبعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية، من المتوقع استكمال العديد من بعثات الفضاء الميدانية من قبل رواد الفضاء الروس.

موسكو رواد الفضاء الروس ناووكا مختبر ناووكا روسيا

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الثورة الاجتماعية

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