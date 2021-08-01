الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ميرفت عبد الناصر تناقش «هرموبوليس» ببيت المعمار المصري الثلاثاء

بيت المعمار المصري
بيت المعمار المصري

يقيم بيت المعمار المصري " بدرب اللبانة بالقلعة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "إحياء مشروع نيوهرموبوليس" تلقيها ميرفت عبد الناصر، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 3 من أغسطس الجاري.

تدور الندوة حول مناقشة مشروع (التراث من أجل التنمية في هرموبوليس الجديدة – الأشمونيين بالمنيا)، وتلقي الضوء علي مهرجان "تحوت"، والذي بدأ في أكتوبر 2015، ويهدف إلى إحياء عيد مصري قديم يسمي عيد (الحق والحقيقة) تكريماً لسيد الكتابة (تحوت، جحوتي) الإله المصري القديم والذي لقب بــ: "سيد القياس وابو العمارة والفنون ويهدف الي اعلاء الكلمة الإبداعية

وتتحدث ميرفت عبد الناصر، عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان والمشاركين هذا العام، كخطوة أولية نحو توثيق العمارة الريفية المهددة بالإندثار، كما تلقي الضوء علي كتابها الصادر باللغة الإنجليزية تحت عنوان: "لماذ فقد حورس عينه" .

 

- جهود صندوق التنمية الثقافية 

و استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .

بيت المعمار المصري هرموبوليس مرفت عبد الناصر أحياء التراث المصري صندوق التنمية الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

الباز: الوساطة الجزائرية «طوق نجاة» لإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

أول صور البنكنوت الجديدة لفئات 10 و20 جنيها

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوية (وثائق)

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

سيدة المنوفية لـ«الدستور»: «معنديش ولاد وزيارة رئيس الحكومة فرّحتنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي