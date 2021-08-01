ميرفت عبد الناصر تناقش «هرموبوليس» ببيت المعمار المصري الثلاثاء

يقيم بيت المعمار المصري " بدرب اللبانة بالقلعة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "إحياء مشروع نيوهرموبوليس" تلقيها ميرفت عبد الناصر، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 3 من أغسطس الجاري.

تدور الندوة حول مناقشة مشروع (التراث من أجل التنمية في هرموبوليس الجديدة – الأشمونيين بالمنيا)، وتلقي الضوء علي مهرجان "تحوت"، والذي بدأ في أكتوبر 2015، ويهدف إلى إحياء عيد مصري قديم يسمي عيد (الحق والحقيقة) تكريماً لسيد الكتابة (تحوت، جحوتي) الإله المصري القديم والذي لقب بــ: "سيد القياس وابو العمارة والفنون ويهدف الي اعلاء الكلمة الإبداعية

وتتحدث ميرفت عبد الناصر، عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان والمشاركين هذا العام، كخطوة أولية نحو توثيق العمارة الريفية المهددة بالإندثار، كما تلقي الضوء علي كتابها الصادر باللغة الإنجليزية تحت عنوان: "لماذ فقد حورس عينه" .

- جهود صندوق التنمية الثقافية

و استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة .