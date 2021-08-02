عضو باتحاد المستثمرين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت اهتمام كبير من الدولة

قال المهندس علي حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية من خلال إطلاق المبادرات المشجعة لأصحاب تلك المشروعات.

وأضاف حمزة في تصريح لـ"الدستور" ، أن هناك بعض المصانع في المنطقة الصناعية بالمحافظة كانت تعاني من مديونيات واجب سدادها للحكومة من دفع فواتير الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الضرائب، مع دفع رواتب العمال، وعند إطلاق المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت من تخفيف تلك الأعباء من على صاحب المصنع.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن النهضة التنموية في محافظة أسيوط لم تقتصر على الصناعة فقط، وإنما شملت عدد كبير من القطاعات مثل الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تمهيد ورصف الطرق لسهولة حركة التجارة من وإلى المصانع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المواطن.

وأكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان هناك عدد كبير من الأسر التى تعاني من الفقر استفادت من مبادرة حياة كريمة، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال 7 سنوات الماضية واهتمامه بالمواطن المصري وصحته.



والصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلي الأفضل فعلى سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، انشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.