20 ألفًا دفعة المعتمرين الأولى بعد انقضاء موسم الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيجري استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بدءًا من 10 أغسطس الجاري، يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج للعام الحالي.



وتشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، مبينة أن الحجز لأداء العمرة سيجري من خلال تطبيق "اعتمرنا".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن العمرة من خارج المملكة متاحة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقًا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا في الفترات المقبلة.



وفي سياق آخر، بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة في المملكة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها في تويتر وسناب شات، أن دخول أي نشاط أو مناسبة أو منشأة واستخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وبدورها، أكدت وزارة التجارة السعودية، على حسابها في تويتر، أنه سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، فسيطبق اشتراط ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من أول أغسطس.

من جهته، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 197.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و370878.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.