«سينرجى» تطرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم «موسى» (فيديو)

طرحت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "موسي"، البرومو الدعائي الثاني للفيلم وذلك استعداداً لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 11 أغسطس الجاري، ويعد الفيلم نقلة نوعية جديدة ومختلفة علي السينما المصرية، حيث يشهد ظهور أول روبوت في عمل فني مصري علي طريقة الأعمال الأجنبية.

ونشر المنتج تامر مرسي "برومو" فيلم موسي علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وعلق عليه قائلاً "موسي 11 أغسطس بجميع دور العرض".

- أحداث الفيلم

والفيلم من إخراج بيتر ميمي وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم موسى، ليصبح صديقا له ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

ويشار إلي أن الإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

- أبطال فيلم موسى

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، ويظهر كل من أحمد حاتم وأمير كرارة كضيوف شرف.

على جانب آخر يدرس صناع فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عمل جزء ثانٍ له على أن يبدأ تصويره فور استقرارهم على القرار ويعرض خلال موسم صيف 2022 المقبل.

وكان البرومو الأول للفيلم قد حقق انتشارًا واسعًا عبر الصفحة الرسمية لشركة سينرجي فيلمز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"بعد طرحه منذ شهرين، وشارك في إنتاج فيلم موسى 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربى، وهى سينرجى فيلمز، ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن.