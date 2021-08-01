17.5 مليون جنيه قيمة التصالح فى 351 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاستكمال إجراءات حماية المواطنين من فيروس كورونا على مدار الشهر المنقضي تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء للحد من انتشار “كوفيد-19”.

ونجحت الأجهزة المعنية في تحصل ١٧ مليونا و٥٥١ ألف جنيه جراء التصالح في امتناع المواطنين من ارتداء الكمامات.

وقد أسفرت جهود وزارة الداخلية فى مجال الحد من انتشار "كورونا" عن ضبط (28047) قضية تموينية متنوعة، وغلق (26774) محلا مخالفا لقرار الغلق، كما تم ضبط (7737) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (53256) أرجيلة، وضبط (352664) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (351037) بقيمة ١٧ مليونا و٥٥١ ألفا و٨٥٠ جنيها، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1627) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.