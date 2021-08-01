إطلاق مبادرة الإدخار والإقراض داخل 5 قرى حياة كريمة ببني سويف (فيديو)

نظم المجلس القومي للمرأة في بني سويف، الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى، منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض، والذى يأتى في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي المصري، ويستهدف الميسرات والمشرفين الميدانيين بالمحافظة ويستمر أربعة أيام.

وقالت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف إنه سيتم تطبيق البرنامج فى 5 قري بمركز ببا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الهدف من المشروع الوصول إلى أكبر عدد من السيدات لتنفيذ مشروعات صغيرة حيث المستهدف من المشروع الوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتنفيذ 3000 مشروع خلال عامين.

وأوضحت نرمين أن التدريب يهدف إلى تنمية قدرات الميسرات والمشرفيين الميدانيين لتحقيق التواصل الفعال مع السيدات المستهدفات من المشروع، وتضمن التدريب توضيح مفهوم الادخار والتكافل وتوضيح ادوار الميسرات والمشرفين وكذا توضيح هدف المجموعات والتدريب علي كيفية إدارة تلك المجموعات والتدريب علي كيفية تكوين الجلسه بالمجموعة.

وأيضا التدريب علي كيفية عمل ميثاق الجلسة وكيفية عمل الانتخابات للأعضاء بداخل المجموعه بالإضافة إلي جلسة مخصصة عن مهارات المدرب.

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجزء الأول من الملحمة الوطنية،والتي نظمها مركز النيل للإعلام بالتعاون مع جامعة بني سويف لعرض سيير أعلام وأبطال عظماء بني سويف من خلال عرض مسرحي غنائي"أوبريت...حتى لاننسي" ،وذلك في إطار البرنامج الوطني الوقائي لمكافحة الإرهاب والتطرف فكرياً

وعلى هامش الأوبريت، أكد محافظ بني سويف أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات التي تستهدف ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والفخر بالقدوات التي حملت أمانة حماية الوطن في مواجهة الإرهاب البغيض عن طريق خلق قاعدة فكرية مشتركة للمواجهة،لاسيما وأن الأوبريت يقوم على أدائه مجموعة من الأطفال لتعزيز المثل والقدوة في نفوسهم وتحصينهم من أية أفكار هدامة ومغلوطة ومشدداً على أهمية نشر الثقافة وأن تكون منهاج حياة ورقمًا مهمًا في جدول مهام المواطن بمختلف مراحله العمرية، خاصة الشباب وهو ما يسهم بفاعلية في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء عليه، وبما يسهم في رفع درجة الوعي لدى الشباب والنشء وتحصينهما ضد الأفكار المغلوطة والاتجاهات المنحرفة فكريا والتي تمثل بيئة ملائمة للإرهاب.