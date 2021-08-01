ضبط كمية من مخدر الإستروكس بحوزة عاطلين في الأزبكية

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر "الإستروكس" وسلاح ناري بمنطقة الأزبكية.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية برئاسة العقيد محمد رضا لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهما بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الإستروكس" وسلاح ناري دون ترخيص.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.