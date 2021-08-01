محافظة القاهرة تعلن السيطرة على حريق عزبة خيرالله (صور)

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة عزبة خير الله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذى نشب بمنطقة عزبة خيرالله أمام نادى طلائع الفرسان بحي مصر القديمة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتجرى حاليًا عمليات التبريد.



جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، موقع الحريق.

محافظ القاهرة يتابع حريق عزبة خيرالله

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالقاهرة بلاغًا بوجود حريق بمنطقة عزبة خير الله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، الذى بدأ بنشوب النيران بهيش بقطعة أرض فضاء، وامتد الحريق إلى 6 عقارات سويسي (مكونة من دور أرضى طوب أبيض وسقف خشبى)، وقطعة أرض مسورة بها أخشاب قديمة، كما طال الحريق واجهة المعهد الدينى الأزهرى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.