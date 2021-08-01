عقيلة صالح: البرلمان الليبى يحسم قانون الانتخابات ومشروع الميزانية غدًا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن البرلمان سيبت غدًا في مشروع الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد الدوائر الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بحث خلاله سير العمل بالديوان وعددًا من القضايا الخاصة بديوان مجلس النواب، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

ودعا عقيلة صالح أعضاء المجلس لحضور جلسة غدًا الإثنين، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م، والبند الثاني إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وأكد رئيس مجلس النواب على كل أعضاء المجلس بتحمل مسئوليتهم والحضور لجلسة غدٍ الإثنين، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من السادة أعضاء مجلس النواب.

وكان المتحدث الرسمي بمجلس النواب عبدالله بليحق، قال إنه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، فإن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقًا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشئون البلاد، لاسيما الانتخابات المقبلة، وسوف يقوم مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.