الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقيلة صالح: البرلمان الليبى يحسم قانون الانتخابات ومشروع الميزانية غدًا

عقيلة صالح رئيس البرلمان
عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن البرلمان سيبت غدًا في مشروع الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد الدوائر الانتخابية.

 

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بحث خلاله سير العمل بالديوان وعددًا من القضايا الخاصة بديوان مجلس النواب، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

 

ودعا عقيلة صالح أعضاء المجلس لحضور جلسة غدًا الإثنين، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م، والبند الثاني إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

 

وأكد رئيس مجلس النواب على كل أعضاء المجلس بتحمل مسئوليتهم والحضور لجلسة غدٍ الإثنين، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من السادة أعضاء مجلس النواب. 

 

وكان المتحدث الرسمي بمجلس النواب عبدالله بليحق، قال إنه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، فإن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقًا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشئون البلاد، لاسيما الانتخابات المقبلة، وسوف يقوم مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

 

عقيلة صالح مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي ليبيا طبرق انتخابات ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

بعد تفوقه على الخطيب.. عبدالله السعيد يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

«الدستور» تتابع انتهاء «أسطورة الغنوشى» بعد انشقاق أقرب مناصريه

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

جوهرة الساحل الشمالى.. «الدستور» تتابع استعدادات افتتاح أولى مراحل «العلمين الجديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي