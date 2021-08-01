الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنايات المنصورة: إحالة أوراق قاتل الطفلة ريماس إلى المفتى

ريماس
ريماس

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي، حكمها في القضية التي تحمل رقم 4473 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 542 لسنة 2021 و883 لسنة 2021 كلي شمال الدقهلية، منذ قليل، قرارها بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، بعد ما يقرب من خمس ساعات من انتهاء مرافعة الدفاع عصر اليوم الأحد.

وسادت حالة من الفرحة الممزوجة بالحزن بين الحاضرين وعلقت الجدة "الحمد لله من قتل يقتل ولو بعد حين حسبنا الله ونعم الوكيل، مفيش حاجة هتعوض بنتنا بس العدل بيهون".

وعلق والدها "أنا مش قادر أتكلم الحمد لله"، فيما دخلت الأم في نوبة بكاء متواصل لم تستطع التعليق، وسط تهاني المحيطين بالحكم الصادر.

كانت الطفلة ريماس محمد عبد الرازق (8 سنوات)، قتلت على يد حداد استدرجها داخل منزله، وحاول الاعتداء الجنسي عليها، وحينما قاومت سدد لها العديد من الطعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ليلقيها بعد ذلك في مدخل منزله.

تم إلقاء القبض على القاتل عبد العظيم محمد أحمد (43 سنة-حداد)، بمسكنه وعُثر خلال الضبط على جثة الطفلة مقتولة في سلم العقار محل سكنه، وبها طعنات، خدوش، كدمات، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة بارتكابه الواقعة، وتم حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات هي الخطف، وهتك العرض، والقتل، وذلك بأن استدرج المجني عليها يوم 6 أبريل الماضي، أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وطلب منها توصيلها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، بعد أن ادعى أنه كفيف، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فقتلها بسكين وألقى بجثتها على سلم البيت الذي يسكن به، وحاصره أهالي المدينة قبل أن يتمكن من إخفاء الجثة وتم ضبطه متلبسا بالأداة التي نفذ جريمته بها كما أن أثار الدماء كانت في كل مكان.

الدقهلية الطفلة ريماس مفتى الجمهورية إعدام جنايات المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

أول صور البنكنوت الجديدة لفئات 10 و20 جنيها

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

سيدة المنوفية لـ«الدستور»: «معنديش ولاد وزيارة رئيس الحكومة فرّحتنى»

ضبط كمية من مخدر الإستروكس بحوزة عاطلين في الأزبكية

لعدم إجادته السباحة.. غرق شاب فى النيل بمنشأة القناطر بالجيزة

محافظ دمياط تلتقي مدير المرور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل