محافظ دمياط تفتتح طريق 18 وموقف سيارات الأجرة بميت أبو غالب

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، طريق 18 وموقف سيارات الأجرة بمدينة ميت أبو غالب بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم بمرافقة اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط واللواء محمود عيسى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

ووسط فرحة عارمة من الأهالى، تفقدت المحافظ الطريق الذى يُعد مدخل المدينة وأهم الشوارع بها على الإطلاق، حيث جاء ضمن خمس مشروعات تطوير، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، و تضمن المشروع إنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى ومقاعد وبرجولات، فضلاً عن تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار ورصف الطريق وتخطيطه وانارته، وأيضاً تطوير موقف سيارات الأجرة هنالك والذى تم تنفيذه برؤية حضارية وفنية تتماشى مع ما تم من تطوير بالمنطقة، إضافة إلى قيام الوحدة بإنشاء جدارية ورفع كفاءة المنطقة بمدخل الطريق.

وأشادت محافظ دمياط بما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية بنطاق ٤ مدن ضمن ثمار التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، حيث تضمنت الخطة شارعى الثورة والمحكمة بمدينة كفر سعد، وشارع بورسعيد و كورنيش النيل بمدينة السرو وطريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور وأخيراً المشروع المفتتح اليوم بمدينة ميت أبو غالب، منوهة الى أن جميع الأعمال بتلك المشروعات جاءت بالتوازي حيث تم تسليمهم للجهاز فى آن واحد بنهاية ديسمبر الماضي.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى ممثلى الجهاز على ما قدموه من جهد كبير لتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للوجه الأمثل، وذلك لتحقيق رؤية المحافظة فى الوصول بخطة التنسيق الحضارى بكافة مدنها.

فى ختام الزيارة،تسلمت الدكتورة منال عوض درعًا تذكاريًا من ممثلى المجتمع المدني بالمدينة تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.