الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

تعرف على جوائز الفرع الأول بالمسابقة العالمية لـ«القرآن الكريم»

القرآن الكريم
القرآن الكريم

تنطلق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لـ«القرآن الكريم»، التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال ديسمبر المقبل، وذلك في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم، كما أعلن وزير الأوقاف عن مبلغ مليون جنيه مصري مخصصة لفروع المسابقة والتي تم تقسيمها إلى أربع فروع. 

وتبدأ موعد المسابقة من 11 - 15 ديسمبر 2021 وتتضمن حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وفهم مقاصده العامة، وترتيل القرآن الكريم، ولا يزيد السن عن 35 عامًا، ويشترط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة، والمشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية للمؤسسات الدينية، ومن داخل جمهورية مصر العربية يتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا. 

حيث يحصل الفائز الأول ضمن جوائز الفرع الأول على 180 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 120 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثالث على 100 ألف جنيه مصري.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك جوائز تشجيعية قيمتها مائة وأربعين ألف جنيه جوائز لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

أوضح الوزير أن المشاركة من خارج مصر تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر سيتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا.

ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الثاني على 150 ألف جنيه مصري، والفائز الثاني يحصل على 100 ألف جنيه مصري، والفائز الثالث يحصل على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الثالث على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الرابع، على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري.

القرآن الكريم وزير الأوقاف المسابقة العالمية الثامنة والعشرين التجويد ترتيل القرآن

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