ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك تمهيدا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش

أنهى فريق الترميم من وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر من ترميم ما يقرب من ٦٠٪ من أعمال ترميم العمود الأول بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانه الأصلية، بعد إزالة آثار التلف التي سببتها عوامل التعرية وجار استكمال أعمال الترميم لباقي الأعمدة تباعا.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك سوف تشمل ترميم الأعمدة التي على هيئة زهرة البردي المفتوح كمرحلة أولى ثم باقي الأعمدة كمرحلة ثانية، تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش في احتفالية كبرى.

وعن أعمال الترميم بمعبد الكرنك، أشار غريب سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جار العمل الآن على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة والبالغ عددها ١٣٤ عمودًا وارتفاع كل واحد منها نحو ٢٠ مترًا.. بالإضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، لافتا إلي أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

وأضاف أنه جار أيضا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبد الأقصر، مؤكدا على أن الأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قام بجولة أمس للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير معبد الكرنك وتجهيز المنطقة الأثرية والمعابد والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما.