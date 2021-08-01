الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العاملين بالبترول» تعقد ندوة تثقيفية للجان النقابية بشركات القطاع العام

محمد جبران رئيس النقابة
محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة تثقيفية لجميع اللجان النقابية بشركات القطاع العام، بمقر النقابة العامة للبترول.


جاء ذلك بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، سامي صقر نائب رئيس نقابة البترول السابق، وجميع أعضاء ورؤساء اللجان النقابية بشركات القطاع العام وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول.

 

تناولت الندوة، العديد من المناقشات التي تهم جميع العاملين، والتي أكد من خلالها محمد جبران رئيس النقابة العامة، أن موضوع العلاوة الدورية للعاملين في إطار الإجراءات اللازمة وسيتم الإعلان عنها قريبا مطمئناً جميع العاملين، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء ترقيات الإدارة العليا، حيث إن هذا الموضوع يشغل عدد كبير من العاملين.


وأضاف رئيس نقابة البترول، أن النقابة العامة تعمل في صمت وشغلها الشاغل هو العامل والمطالبة بحقوقة ولم نتوان في هذا الأمور، قائلا للعاملين نحن نضعكم امام أعيننا وهذا هو دورنا تجاهكم.

 

وأشار جبران، على حرص النقابة العامة على مواصلة التطوير في آليات الخدمات المقدمة للعاملين، في إطار خطة التواصل مع العمال في كل المواقع الإنتاجية لحثهم على مواصلة العمل والإنتاج، متطرقاً إلى أهمية قطاع البترول كقطاع استراتيجي يعمل فيه أكثر من ٣٠٠ ألف، يقفون خلف القيادة السياسية، والدولة المصرية في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

 


وعلي جانب اخر اكد النائب جبالي المراغي على دور عمال مصر  المهم وفي القلب منهم عمال البترول الذين ساهموا في معركة التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الإيام باعتبارهم جنوداً في العمل والإنتاج، في ظل التحديات الراهنة داخليا وخارجياً، مشيراً إلى مواقفهم المستمرة في مساندة الدولة المصرية على جميع الأصعدة، مؤكدا على ثقته البالغة فى المهندس طارق الملا وزير البترول بسرعة إقرار العلاوة الدورية التي تخص العاملين بشركات قطاع البترول.

 

وعلى هامش الندوة، أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمقر الجديد للنقابة العامة للبترول بإعتباره صرحاً جديداً من صروح الحركة النقابية المصرية والعربية.

كما أكد سامي صقر نائب رئيس النقابة الأسبق انه سعيد بتلك الدعوة الكريمة من السيد محمد جبران و التى تدل على أصالة تلك النقابة العريقة و تواصل الأجيال الفعال موجها النصيحة للنقابيين الحاليين بضرورة استمرار التواصل والتلاحم مع العاملين و السعى الدؤوب لتحقيق متطلباتهم .

النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ندوة تثقيفية اللجان النقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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