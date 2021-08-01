بعد خسارتها الصعبة.. روّاد السوشيال ميديا لـ سمر حمزة: «فخورين بيكِ»

خسرت المصارعة سمر حمزة، في دور الـ16 من منافسات المصارعة لوزن 76 كجم سيدات، أمام صاحبة ذهبية لندن وفضية ريو دي جانيرو، الروسية ناتاليا فوروبييفا، وودعت سمرة حمزة منافسات وزن 76 كجم بعد خسارة ناتاليا فوروبييفا في ربع النهائي 12-0 أمام أيبيري ميديت لاعبة قيرغستان.

وتضامنت هالة دولار، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "كل مصر فخورة بيكي يا قلبي، عظيمة والله وأداء فني قووووي، وأحسن رسالة للعالم عن البنت المصرية، #فخورة"، وقال فريد قطب من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "أقسم بالله كنت عظيمة جدا، وعملتي ماتش جامد قولي الحمد لله".

وعلق حساب يحمل اسم ندى أوتاكا، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "الحمد لله توفيق ومكسب من عند الله لعبتي كويس أكيد عملتي كل اللي عليكِ إن شاء الله يبقي ليكي نصيب في باريس انتي تعبتي واجتهدي وكنتي بطلة فخورين بيكي وترجعيلنا بسلام".

وكتبت نور البقالي، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة "الهزيمة مش آخر المشوار انتي لسة صغيرة وأنا فخورة بيكي جدا، عاااااااش يا سمر أدائك كان جميل بجد".

وكانت سمر تنتظر تأهل ناتاليا إلى المباراة النهائية من أجل خوض منافسات الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، وقاتلت حمزة حتى النهاية، وبدأت المباراة بالتقدم، قبل أن تصل للتعادل 12-12، ولكن 4 نقاط في اللحظات الأخيرة للاعبة اللجنة الأولمبية الروسية حسمت لها المباراة 16-12.

ووجه هيساكي مارويا منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط الشكر للبعثة الطبية المصرية اليوم خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمقر البعثة المصرية.

وأشاد منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط بالإجراءات التي تتخذها البعثة المصرية والبعثة الطبية من حيث تنسيق عمليات مسحات كورونا التي تتم بشكل دوري وأيضا من خلال عمليات التطهير المستمرة لمقر إقامة البعثة المصرية وأيضا تطبيق كافة الإجراءات الطبية المقررة في تحركات الفرق والبعثة ومقر الإقامة.

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