الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«وفد الإسماعيلية»: اختيار «أبو شقة» سفيرا لمبادرة حياة كريمة تكريم لبيت الأمة

أبو شقة
أبو شقة

أكد المهندس أشرف علي الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رئيس لجنة وفد الإسماعيلية، أن اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد المصري، سفيرا لمبادرة "حياة كريمة" تكريم لحزب الوفد.

وأشار عضو الهيئة العليا، في الاجتماع الأسبوعي للجنة بمقر الوفد بالاسماعيلية، إلى أن اجتماع اللجنة ناقش سبل دعم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وفد الاسماعيلية سوف يشارك في المبادرة من إحدى قري القنطرة شرق الإسماعيلية التي ينفذ بها أحد تلك المشروعات خاصة أن حزب داعم للدولة المصرية.

"حياة كريمة" تنقل القرى التي عانت من الإهمال للتنمية

وأكد الدكتور فكري الطرزي، عضو لجنة الصحة بالحزب والمنسق العام للجنة العامة لوفد الإسماعيلية، أن مبادرة حياة كريمة ستنقل تلك القرى التي عانت من الإهمال سنوات طويلة إلى التنمية وتوفير مياه الشرب وإنشاء شبكات صرف صحي وإنشاء سكن كريم وتوفير الخدمات الصحية للمواطن.

من جانبه قال السيد عبد السميع، نائب رئيس اللجنة العامة للمحافظة، إن مبادرة حياة كريمة عمل إنساني من رئيس يدرك مطالب الناس ويتفاعل معها لسرعة حلها ويعمل بكل جهده للقضاء على العشوائيات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وسنقوم بالمشاركة والتوعية للمواطنين بأهمية تلك المبادرة.

وأكد حسام عبد الرحمن، عضو هيئة مكتب وفد الإسماعيلية، أن اللجنة قد بدأت بتجهيز الشباب للمشاركة في هذا العمل العظيم. 

إنهاء مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التعليمية

 

فيما أوضح محمد جمعة، مساعد السكرتير العام للجنة العامة، إن الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وهذا سينهي علي مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية بتلك القرى التي هي بحاجة ملحة لتلك الخدمات.

وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس اللجنة العامة رؤساء لجان المراكز والمدن والأحياء بإعداد الكوادر المتخصصة والشباب، للتحرك داخل القرى التي بها مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الدعم الإعلامي والمعنوي وتشجير مدخل إحدى القرى التي ينفذ بها المبادرة، مع وضع لافتات شكر للقيادة السياسية على تلك المبادرة العظيمة التي ستغير وضع تلك القرى للأفضل.

لمهندس أشرف علي الدين المستشار بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد حياة كريمه مبادرة الوفد الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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