الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية في اتهام خادمة بسرقة 60 ألف من شقة بالتجمع

حبس خادمة
حبس خادمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، باستعجال التحريات الأمنية، في اتهام خادمة بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بنطاق قسم شرطة التجمع

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة هي "س.ف"، 27 سنة، خادمة، وقامت بسرقة مبلغ 1000 دولار و45 ألف جنيه من داخل شقة تتردد عليها لتنظيفها، وأقر المجنى عليه بأنه تفاجئ باختفاء المبلغ المالى فور انتهائها من عملها وخروجها، فيما أنكرت المتهمة ارتكاب الواقعة.

كان ققد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من "و.ع" يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 - عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


- الظروف المخففة للعقوبة 


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

حبس خادمة شقة التجمع القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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