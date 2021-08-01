«السكة الحديد»: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية لعربات روسية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس لعربات روسية ذات تهوية ديناميكية وذلك اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء.

خط القاهرة / الإسكندرية

- تعديل تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة /الاسكندرية الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى.



- تعديل تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى.



خط الإسكندرية / القاهرة

- تعديل تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة الي عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى، اعتباراً من يوم 24 أغسطس الجاري.



- تعديل تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية / القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدوله الحالى.



وأضافت أن الهيئة تسعى دائما لتقديم خدمة أفضل والعمل على راحة جمهور الركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن هناك حملات تفتيش على وجود تذاكر القطارات مع الركاب، للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة، مضيفة أنه من يستقل قطارا من القطارات العادية والمطورة والمحسنة دون تذكرة، يتم تغريمه 20 جنيها إلى جانب دفع قيمة التذكرة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات من خلال العبور من المنافذ الشرعية والانتظار حتى يتم فتح المزلقان للعبور.

وأكدت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الالتزام بعبور الطرق السريعة من على كوبري المشاة وذلك لتجنب الحوادث التي تحدث بشكل يومي بسبب أخطاء المواطنين.

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل محطات السكة الحديد والمترو والأتوبيسات وذلك للوقاية من فيروس كورونا.