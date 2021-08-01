الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم الاجتماع الأول للجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التجارب

اجتماع لجنة اخلاقيات
اجتماع لجنة اخلاقيات التجارب

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأول للجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التجارب والبحث العلمي في مصر بالتعاون بين جامعة القاهرة ومركز البحوث الزراعية، وتم عقده بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية  بحضور الدكتورة خديجة جعفر أستاذ الغدد الصماء بكلية العلوم  جامعة القاهرة ورئيسة لجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي والدكتورة سهير فهمي وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد المسلمي أستاذ الرقابة على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية الأحد، إن الاجتماع يستهدف وضع متطلبات تأسيس قواعد وصلاحيات لجنة رعاية أخلاقيات حيوانات التجارب بما يتوافق مع اللجان العلمية المناظرة العالمية واعتمادها من الجهات الدولية، مشيدا بالتعاون التنسيق بين لجنتي المعهد وجامعة القاهرة لأخلاقيات استخدام الحيوانات في البحث العلمي وفقا للمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن. 

وأشار «شاهين»، إلى أن معهد بحوث صحة الحيوان لديه ميزة نسبية وهي تواجد خبرات علمية وبحثية بالمعهد وفروعه على مستوى الجمهورية تتعامل مع حيوانات التجارب وفي حاجة الى تواجد هذه اللجنة بالمعهد، تأكيدا على أهمية دور هذه اللجنة في تحقيق الغاية العلمية والأصيلة في التعامل الأخلاقي.

ومن جانبها شددت الدكتورة خديجة جعفر أستاذ الغدد الصماء بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيسة لجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بأهمية اللجنة فى التعامل الرحيم مع حيوانات التجارب أثناء إجراء التجارب العلمية والتدريب العملي عليه بما ينعكس على تطوير منظومة البحث العلمي في التعامل مع الحيوانات وفقا للمعايير الدولية. 

وأشارت خديجة جعفر، إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين لجنتي المعهد وجامعة القاهرة بما يساهم في الاستفادة من الخبرات لدى لجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات في التجارب العلمية في رفع كفاءة الباحثين في معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع البروتوكول الجديد خلال الاجتماع المقبل للجنة.

ومن جانبها أشارت الدكتور سهير فهمي وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة إلي أهمية اعتماد أسس وقواعد تشكيل لجنة أخلاقيات رعاية حيوانات التجارب واعتمادها من السلطة المختصة لتكون أول لجنة معتمدة فى جمهورية مصر العربية تساهم في تطبيق منظومة أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب في البحث العلمي.

الزراعة تنظم الإجتماع الاول للجنة اخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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