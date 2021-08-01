الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021

لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف على تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، ينتظر طلاب الشهادات الفنية، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 

تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن أن تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية، تتم على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

وأوضح أن قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي.

الكليات التي تقبل طلاب الشهادات الفنية

كما أعلن الكليات التي تقبل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وهي كالتالي:

- كليات التجارة.

 –كليات التربية التي بها شعب تعليم فني.

 – كليات التربية النوعية .

– كليات الزراعة لطلاب دبلومات الزراعي.

 – كليات السياحة والفنادق لطلاب الثانوية الفندقية.

 – كليات الخدمة الاجتماعية.

 – كليات الهندسة .

–كليات الفنون التطبيقية .

– كليات الآثار.

 – كليات الفنون الجميلة .

– كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

 

ومن الكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنيه هي:

الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

· بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") .

• بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون")              

كما جاء  تنسيق المعهد الفني الصناعي للعام الدراسي 2020 

 المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة سوهاج 77.29%

 المعهد الفني الصناعي 2020 بنها 77.14%

 المعهد الفني الصناعي 2020 المطرية 77.14%

 المعهد الفني الصناعي 2020 نجع حمادي بنين 76.86%

 المعهد الفني الصناعي 2020 شبرا 76%

 المعهد الفني الصناعي 2020 المحلة الكبرى 75.57%

 المعهد الفني الصناعي 2020 الزقازيق 75.14%

 المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة قنا 74.93%

 المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة أسوان 74.71%

 المعهد الفني الصناعي 2020 قويسنا 75.57%

 المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة بور سعيد 73.79%

 المعهد الفني الصناعي 2020 بئر العبد شمال سيناء 73.71%

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الثورة الاجتماعية

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