الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التعليم» تكشف التفاصيل الكاملة حول قيمة الطوابع للصفوف الأولى

وزير التعليم
وزير التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيمة الطوابع التي تلصق على طلبات الالتحاق للصفوف الأولي مراحل "مستوي أول رياض أطفال_ صف أول ابتدائي_ صف أول إعدادي _ صف أول ثانوي عام، وفني".

وأشارت إلى أنه يتم لصق الطوابع على طلبات الالتحاق للمراحل الآتية:

_ مستوي أول رياض أطفال، طابع تعليمي 10 جنيهات، وطابع نقابة مهن جنيه واحد

_ صف أول ابتدائي طابع تعليمي 10 جنيهات، وطابع نقابة مهن تعليمية 1 جنيه

_ صف أول ثانوي "عام_ فني" طابع تعليمي 10 جنيهات، بينما طابع نقابة المهن التعليمية فجنيهين

وأضافت أنه بالنسبة للصف الأول الإعدادي، وتعتبر مرحلة نقل ولا يوجد لها طلبات لحاق، ويتم اتباع تعليميات المديرية والوزارة الصادرة بشأن تسليم الملف للصف السادس الإبتدائي للمدرسة الإعدادية والمعمم في 2018.

جاء ذلك ردًا على الاستفسارات الواردة بشأن قيمة الطوابع التي تلصق على طلبات الالتحاق بالصفوف الأولي مراحل " مستوي أول رياض أطفال_ صف أول إبتدائي_ صف أول إعدادي_ صف أول نوعية ثانوي عام وثانوي فني".

يأتي ذلك استنادًا للفاكس الوارد من صندوق دعم تمويل المشروعات في 22 يونيو 2021، والمعمم على جميع الإدارات التعليمية، ولم يذكر طلبات إلتحاق للصف الأول الإعدادي مما يفيد أنه لا يوجد أى طلبات إلتحاق لتلك المرحلة باعتبارها مرحلة نقل عادية.

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