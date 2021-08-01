الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية الإسماعيلية» تتابع معرض نادي المنتزه للسلع

معرض نادي المنتزه
معرض نادي المنتزه للسلع

تابعت الغرفة التجارية بالإسماعيلية معرض نادي المنتزه الدائم للسلع غذائية بالشيخ زايد بالحي الثالث، مشددة على الالتزام بالأسعار الاسترشادية، وتم المرور لمراجعة العارضين ومدى التزامهم بذلك.

ويتضمن المعرض الدائم للسلع الغذائية، العديد من المنتجات والسلع المتنوعة مثل منتجات مصانع تعبئة المواد الغذائية، ومنتجات جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، وسلع أساسية كالأرز والمكرونة والسكر والزيت والسمن، وكافة أنواع البقوليات، والسلع التموينية ونقاط الخبز، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الطازجة وفواكهه اللحوم، والأسماك والجمبري الطازج والمجمدة والجمبري.

ويشهد المعرض حملات تموينية بالمشاركة مع مديريات الصحة والطب البيطري، للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي والحفاظ على صحة وسلامة المترددين، واستقبال أي شكاوى والعمل على تلافيها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بتكثيف المرور على المنافذ ومعارض الغرفة، والوقوف على مدى التزام التجار بقائمة الأسعار الاسترشادية، وتوفير كميات كافية من السلع الغذائية لتلبية احتياجات محدودي الدخل من المواطنين.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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