الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو «مشاجرة الإسكندرية»

فيديو مشاجرة الإسكندرية
فيديو مشاجرة الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالإسكندرية. 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بمنطقة لوران بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل البلاغ أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهم كلٍ من: "طرف أول" (5 سيدات بينهن صاحبة محل كوافير حريمى مصابة باشتباه بكسر بالقدم، والباقى عاملات لديها مصابات بجروح متفرقة)، وطرف ثان (3 أشخاص من بينهم وسيط لبيع الشقق والمكاتب "مصاب بجروح وكدمات متفرقة")، بسبب حدوث مشادة كلامية بين صاحبة المحل والوسيط المشار إليهما لوجود خلافات بينهما.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى أفراد الطرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأيدي محدثين إصاباتهم المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

الإسكندرية مقطع فيديو مشاجرة التشاجر بالأيدي منطقة لوران

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