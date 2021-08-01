محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالعمل على حل عدد من المشكلات

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالحل الفوري من قبل الأحياء بعد أن تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عدة شكاوي على النحو التالي:

• حي باب الشعرية: شارع كامل صدقي، حفر وتكسير بطول رصيف الشارع.

• حي الوايلي: شارع سليم عبده، انتشار أعمال الحفر والتكسير بطول الشارع.

• حى الزاوية الحمراء: حارة الشريف، ش النمر، الشارع مكسر تمامًا

وبالعرض على المحافظ، وجه بسرعة التواصل مع الأحياء المعنية لإزالة أسباب الشكاوي والمتابعة المستمرة.

وتأتي الأعمال في نطاق توجيهات المحافظ بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف أحياء العاصمة، والتنسيق المستمر مع الأحياء حتى تظهر شوارع العاصمة بالمظهر الذي يليق بتاريخ القاهرة.

وعقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور د.راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، وم. خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها، واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.