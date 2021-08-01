الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«بلاغ للنائب العام وشكوى ضد عبدالحفيظ».. 6 قرارات نارية لاجتماع الزمالك الطارئ

جريدة الدستور

نشر نادي الزمالك، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه عدم توانيه في الدفاع عن حقوق أبنائه، ودعمه للإعلاميين الداعمين له، واتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك الشأن.

وكان النادي الأهلي أعلن السبت، تقدمه بشكوى ضد قناتي «الحدث» و«TEN» والإعلامي خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام، ورفع دعوى قضائية ضد المتجاوزين.

وجاء البيان كالآتي: "يعلن نادي الزمالك أنه انطلاقًا من ثوابته الوطنية والأخلاقية، التزم أقصى درجات ضبط النفس، وأبدى دائما تعاونًا تامًا في الحفاظ على قيم الروح الرياضية، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التي شهدت تجاوزات مباشرة وغير مباشرة من الآخرين، وخرقا منهم لما يجب أن يسود الوسط الرياضي من مفاهيم سامية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها الطارئ، اتخاذ 6 قرارات مهمة.  

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

10 رسائل من وزير التعليم حول تصحيح امتحانات الثانوية وموعد النتيجة

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

السيسى خلال لقائه وزير خارجية الجزائر: مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى مياه النيل

«بلاغ للنائب العام وشكوى ضد عبدالحفيظ».. 6 قرارات نارية لاجتماع الزمالك الطارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي