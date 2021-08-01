«بلاغ للنائب العام وشكوى ضد عبدالحفيظ».. 6 قرارات نارية لاجتماع الزمالك الطارئ

نشر نادي الزمالك، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه عدم توانيه في الدفاع عن حقوق أبنائه، ودعمه للإعلاميين الداعمين له، واتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك الشأن.

وكان النادي الأهلي أعلن السبت، تقدمه بشكوى ضد قناتي «الحدث» و«TEN» والإعلامي خالد الغندور للمجلس الأعلى للإعلام، ورفع دعوى قضائية ضد المتجاوزين.

وجاء البيان كالآتي: "يعلن نادي الزمالك أنه انطلاقًا من ثوابته الوطنية والأخلاقية، التزم أقصى درجات ضبط النفس، وأبدى دائما تعاونًا تامًا في الحفاظ على قيم الروح الرياضية، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التي شهدت تجاوزات مباشرة وغير مباشرة من الآخرين، وخرقا منهم لما يجب أن يسود الوسط الرياضي من مفاهيم سامية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها الطارئ، اتخاذ 6 قرارات مهمة.