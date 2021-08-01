الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قيادات كنسية ترأس قداسات ومراسم واحتفالات الكنيسة

إيبارشية طموه
إيبارشية طموه

احتفلت إيبارشية طموه وتوابعها بعشية عيد شفيع الإيبارشية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) وذلك بديره الأثري بطموه.

وصلى نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية صلوات العشية، وشاركه مجمع الآباء الكهنة. شملت صلوات العشية تطييب رفات الشهيد أبي سيفين.

وعلى صعيد آخر دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، مذبح على اسم القديسين البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بكنيسة الشهيد أبانوب النهيسي بمدينة طما.

شمل التدشين أيضًا أيقونة البانطوكراتور (حضن الآب)، كذلك حامل الأيقونات بأيقوناته، وأيضًا أيقونة للقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.

تمت صلوات تدشين المذبح - الكائن في الطابق الثاني - بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس.  

بدأ بعد انتهاء التدشين، القداس الإلهي بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة عشرين من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس (المرتل) ومنح ستة شمامسة رتبة الأغنسطس (قارئ).

من جهة أخرى وتحت رعاية وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف؛ نظّمت  لجنة التربية الكنسية بإيبارشية أطفيح اليوم الروحي لخدام وخادمات إيبارشية أطفيح.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي بحضور لفيف من الأباء كهنة الإيبارشية، وتخلل اللقاء ثلاث محاضرات: 
الأولى بعنوان "معوقات بنيان جسد المسيح " ألقاها نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، المحاضرة الثانية بعنوان " الفكرة العامة لقطماروس القراءات " وألقاها القس قزمان نسيم، والمحاضرة الثالثة بعنوان " تكليفات المسيح للخدام " ألقاها الدكتور فايز سدراك.

بالإضافة إلى ذلك صلى نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في القلج بمناسبة عيد استشهاد القديس أبانوب.  

رسم نيافته خلال القداس  ٨٠ من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس، ودشن عددًا من أواني الخدمة، كما قام بتطييب رفات الشهيد أبانوب.

الانبا صموئيل الأنبا صموئيل اسقف طموه الأنبا زوسيما الانبا زوسيما اسقف الصف الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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