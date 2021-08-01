الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها: لا صحة لتدني نتائج الفرقة الأولى لعلاج طبيعي

ناصر الجيزاوى
ناصر الجيزاوى

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه لا صحة لما أشيع حول تدني نتيجة الفرقة الأولى لكلية العلاج الطبيعي بالجامعة ونجاح 92 طالبًا وطالبة من أصل 984 طالبًا في نتيجة عن العام الدراسي 2020 /2021 وهو الأول للكلية بعد دخولها الخدمة العام الماضي.

وأشار إلى أن النتيجة الخاصة بالفرقة في الفصلين الدراسين الأول والثاني تتخطي نسبة النجاح فيها الـ80% ومتوسط النجاح في المقررات المختلفة ما بين 51% لـ97%.
 

والتقى الجيزاوي وفدًا من طلاب الكلية الفرقة الأولى وعرض عليهم النتائج الرسمية المعتمدة للفرقة التي أظهرت إحصائيات نتيجة مقررات جميع الكنترولات والمواد الكلية بنسب النجاح كالتالي:

 التشريح الآدمي"1" 71.81 وعلم وظائف الأعضاء "1" 87.7% وعلم الانسجة "1" 77.9% والطبيعة الحيوية 95.4% والصحة العامة 93.5% وأداب وقوانين المهنة 94% ومهارات الكمبيوتر 93.5% وعلم النفس 96.4% واللغة الإنجليزية 94.9% وهذا بالنسبة للتيرم الأول.

أما بالنسبة للتيرم الثاني التشريح الآدمي "2" 53.3% وعلم وظائف الأعضاء "2" 85.3% وعلم الانسجة "2" 51.1% وكيمياء حيوية "1" 63.2% وعلم الامراض "1" 64.1% ودراسة الحركة 79.5% ومهارات الأتصال 96.5% وعلم الإجتماع 96.5% حقوق الإنسان 96.1%.

قال الجيزاوي إن ما يتم تداوله كله خاطئ وليس هناك رسوب لهذا العدد الكبير من الطلاب وهو ما أثبته النتيجة المعتمدة من الكلية والجامعة، لافتًا إلى أن النتيجة منطقية جدًا ويمكن مقارنتها بالكليات المناظرة في كل الجامعات وسنجد النسب متقاربة جدًا وهو ما اقتنع به الطلاب حيث قرر خلال لقائه مع الطلاب مد مهلة التظلمات لمدة إسبوعين حتي يأخذ كل ذي حق حقه.

العام الدراسي نسب النجاح السوشيال ميديا علاج طبيعي جامعة بنها العلاج الطبيعي كلية العلاج الطبيعي

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