الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الشرقية» تستعد للمسح الطبي الشامل لمخالطي الجذام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

استقبل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، وفد من وزارة الصحة والسكان (إدارة الجذام)، ضم الدكتور (أحمد نبيل، سميح جلال، عبدالحليم عطا الله) وذلك بمكتب وكيل الوزارة، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عيادة الجلدية والجذام بالزقازيق.

تناول اللقاء مناقشة خطة العمل بعيادة الجلدية والجذام، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها، كما تم مناقشة التجهيز والتحضير والإعداد للمسحاستقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة إشرافية من وزارة الصحة والسكان إدارة الجذام لمخالطي مرضي الجذام بالمحافظة، للاكتشاف المبكر للمرضي، وسرعة تقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة في مراحل المرضي الأولى، قبل الوصول إلي مضاعفات والي حالة متأخرة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري، مع عمل حملات توعوية للمخالطين، ورفع الوصمة والتنمر عن المرضي والمخالطين من خلال التوعية والتثقيف الصحي.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والحسينية، تعمل دون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام طن و372 كجم مختلفة، لوجود تغيير في خواصها الطبيعية، وسحب 185 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 68 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

محافظة العلاج خدمات الشرقية تنسيق تطوير حملات

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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