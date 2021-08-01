إحالة مواطنين ومهندسين للنيابة بتهمة التلاعب فى طلبات التصالح بالقليوبية

عقد نائب محافظ القليوبية سمير حماد اجتماعًا مع مديري الإدارات الهندسية والتنظيم على مستوى المراكز والمدن، لمتابعة إنجاز العمل والرد على الاستفسارات الخاصة بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ القليوبية أمر بإحالة عدد من المواطنين المتقدمين للتصالح والمهندسين معدي الرسومات الهندسية إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيث تم تقديم مستندات ورسومات هندسية تفيد بوجود مبان قائمة في حين أن المنطقة مازالت أرض فضاء خارج الحيز العمراني بنطاق مركز قليوب.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة إجراء المعاينات بدقة ومطابقتها مع ما جاء في الإقرار المقدم من المواطن قبل السير في إجراءات البت للتحقق من صحة البيانات قبل إصدار نموذج 10 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار نائب المحافظ إلى ضرورة التنسيق المستمر مع مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بهندسة شبرا فيما يخص منظومة إصدار التراخيص الجديدة والتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيما يخص إصدار شهادات المطابقة لضبط منظومة العمران داخل المحافظة.

فى السياق، شنت محافظة القليوبية حملة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة نفق ناصر ونفق النيل ونفق الزراعة بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق التي تمثل أهمية لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وتشتمل أعمال التطوير عزل جدار حوائط الأنفاق لمنع أي تسريب للمياه، إضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق فى شبرا الخيمة بهدف راحة وخدمة المواطنين وحفاظا على المظهر الجمالى والحضارى حيث إنه يتم الآن، رفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق والميادين لسهولة الحركة المرورية.