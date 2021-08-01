أذربيجان تسجل 671 إصابة بكورونا و4 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 344 ألفا و520 مصابا.

وأوضحت السلطات الصحية- وفقا لوكالة أنباء "تريند" الأذرية اليوم الأحد- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و27 حالة عقب تسجيل 4 وفيات جديدة أمس، مضيفا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 333 ألفا و128 شخصا عقب تسجيل 202 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أذربيجان كانت قد أجرت أمس 9 آلاف و400 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي لأكثر من 3 ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 197.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.1 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 197 مليونا و872 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و217 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.