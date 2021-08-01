الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط يشيد بدور الجزائر فى دعم العمل العربى المشترك

أحمد أبو الغيط ورمطان
أحمد أبو الغيط ورمطان لعمامرة

بحث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مع رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر، مختلف القضايا العربية والإقليمية، فضلاً عن التحضير للقمة العربية القادمة التي من المزمع أن تستضيفها الجزائر.

 

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن اللقاء الذي عقد بالقاهرة بمقر الأمانة العامة يأتي في إطار حرص الجانبين على التشاور والتنسيق لمصلحة إنجاح القمة القادمة، وبحيث تُمثل هذه القمة إضافة حقيقية لمسيرة العمل العربي المشترك الذي تُعدُ الجزائر، في التاريخ والحاضر، ركنًا رئيسيًا فيه، حسب بيان للجامعة العربية.

 

 وتعهد الأمين العام بتقديم كل الدعم للجزائر لخروج القمة بالشكل الذي يتناسب وأهميتها، كما أثني خلال اللقاء على ضرورة دفع التعاون العربي الإفريقي قدمًا من خلال الآليات المعتمدة بين التجمعين الإقليميين اللذين يحتفظان بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق، مشيرًا في هذا السياق إلى القمة العربية الإفريقية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية العام المقبل ٢٠٢٢. 

 

وتناول الطرفان، خلال اللقاء، حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمّن أبوالغيط المواقف الجزائرية المعروفة في مساندة الفلسطينيين على الأصعدة كافة، مؤكدًا عودة القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي، وداعيًا إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي عبر تكثيف العمل الدبلوماسي العربي الداعم للفلسطينيين على الصعيد الدولي. 

 

واتفق أبوالغيط ووزير خارجية الجزائر حول أهمية الحفاظ على المواقف التاريخية الإفريقية المؤيدة للحق الفلسطيني، والتي ارتبطت بالدفاع عن حق تقرير المصير، والنضال ضد الاستعمار. 

 

كما تناول كل من أبوالغيط ولعمامرة وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور الهام والأساسي لدور دول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها، مؤكدين أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين ٢ والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في ٢٤ ديسمبر 2021.  

 

الجزائر تؤكد أهمية العلاقات مع مصر

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير الخارجية الجزائري، عمق علاقات التعاون التي تربط بين الجزائر ومصر في شتى المجالات والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، قال لعمامرة، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى مصر خلال ندوة صحفية عقدها مع وزير الخارجية سامح شكري، في ختام مباحثاتهما مساء السبت، أنه ينقل رسالة "مودة وإخاء" من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرسالة تؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات، خاصة في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

مصر الجامعة العربية الجزائر أحمد أبو الغيط رمطان لعمامرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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