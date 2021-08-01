الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كن حذر..

النساء أكثر المحبين.. عالمة نفس تكشف سبب الهوس بأفلام الجريمة

هوس أفلام الجريمة
هوس أفلام الجريمة

تحظى أفلام الجريمة والإثارة باهتمام الكثير، نظرًا للتشويق الذي تقدمه هذه النوعية من الأفلام، وقد يكون من السهل عدم الحصول على ليلة نوم هادئة بعد مشاهدتها.

ويمكن لمشاهدة مثل هذه الأفلام أن يؤثر بسهولة على صحتك العقلية، وهذا ما أكده موقع "clevelandclinic" الطبي، حيث تكشف عالمة النفس "Chivonna Childs"، سبب الهوس بأفلام الجريمة والآثار النفسية التي يمكن أن تحدثها.   

لماذا يدمن البعض أفلام الجريمة؟

قد يعتقد الأشخاص الذين ليس لديهم أي اهتمام بقصص الجريمة الحقيقية أن حبك الشديد لتلك الأفلاميشير إلى الميل نحو السلوك الإجرامي.

وقالت الدكتورة تشايلدز، إن مشاهدة أفلام الجريمة الحقيقية لا تجعلك غريبًا فمن الطبيعة البشرية أن تكون فضوليًا، وهذا النوع من الأفلام يساهم في إشباع هذا الفضول.

 

النساء.. أكثر المحبين لأفلام الجريمة 

وأظهرت الأبحاث أن قصص الجريمة الحقيقية تروق للنساء بشكل كبير، حيث أكدت الدكتورة تشايلدز أن هذا أمر منطقي، بسبب أن النساء دائمًا تكون ضحايا بهذه الأفلام، فالمشاهدة هنا تأتي بدافع الحذر ومعرفة أساليب الانتقام، قائلة: "نريد أن نشاهد الجريمة الحقيقية جزئيًا لتعلم كيفية تجنب الوقوع ضحية". 

الآثار النفسية لمشاهدة أفلام الجريمة

وأوضحت الدكتورة تشايلدز، أن إظهار التركيز على القتل والاغتصاب يمكن أن يأخذك حقًا إلى الكثير من المشاكل النفسية، فالخوف يعتبر من الآثار النفسية التي تؤثر عليك بسبب الإفراط في مشاهدة أفلام الجريمة، بالإضافة إلى القلق والتوتر الملازم لك.

ومن المشكلات التي تؤثر عليك هو عدم الشعور بالأمان في المنزل، مثلما يمكن أن يجعلك محتوى الجريمة تشعر بعدم الأمان في العالم، يمكن أن يؤثر أيضًا على مدى شعورك بالأمان في منزلك. 

وعندما تستهلك باستمرار القصص التي تكشف عن أسوأ أجزاء البشرية  كالقتل والخيانة، يمكنك أن تبدأ في الشك في الآخرين، الأمر الذي يجعلك عرضة للنفور من قبل المجتمع المحيط لك.

وإذا كنت تشعر وكأنك دائمًا على وشك الموت الوشيك، فربما تكون الإفراط في مشاهدة أفلام الجريمة الحقيقية قد أثرت بشكل سلبي عليك وتشمل الأعراض ما يلي: 

ضربات قلب سريعة. 

التنفس الضحل أو فرط التنفس. 

مشاكل في النوم . 

شعور عام بالتوتر أو القلق. 

العلاج عند الشعور بمشاكل نفسية بسبب أفلام الجريمة

ويتمثل العلاج في أخذ استراحة من أفلام الجريمة، وفقًا لما أكده أطباء علم النفس، فإذا كنت تواجه ردود فعل سلبية، فمن المفيد أن تبتعد عن مشاهدة هذا النوع من الأفلام، واستبداله بمشاهدة الأفلام الكوميدية والموسيقى.

قلق القلق والتوتر الجريمة افلام الجريمة الطب النفسي علم النفس النساء الصحة العقلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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