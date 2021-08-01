بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلة قبالة ساحل عمان

اتهمت بريطانيا، اليوم الأحد، النظام الإيراني بالتورط في الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان.

وتعرضت ناقلة النفط "ميرسر ستريت"، التي يشغلها ملياردير إسرائيلي لهجوم، الخميس، في بحر عمان، واتهمت تل أبيب طهران بالوقوف خلفه.

من جانبها، أبدت واشنطن موافقتها على المشاركة في تحقيق دولي حول الهجوم على ناقلة النفط المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة بحر عمان.

فيما تحدث الجيش الأمريكي الذي توجهت قواته البحرية إلى موقع الحادث استجابة لنداء استغاثة، عن أدلة أولية "تشير بوضوح" إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها، عن موافقة واشنطن على المشاركة في التحقيق، خلال اتصال أجراه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

واتفق الوزيران "على العمل مع المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق في الوقائع وتقديم الدعم ودراسة المراحل التالية المناسبة".

من جهتها، أعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة، والتي يملكها الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن، عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ورأى محللون أن الهجوم على ناقلة النفط مؤشر على "حرب الظل" الجارية بين إسرائيل وإيران التي تم في سياقها استهداف العديد من السفن في مياه الخليج.

فيما نددت إيران، الأحد، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، باتهامات إسرائيلية بالضلوع في هجوم استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس، ما أدى لوفاة اثنين من أفراد طاقمها، وقالت إنها "ليس لها أساس من الصحة".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي، إسرائيل بـ"وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها مثل هذه الاتهامات المباشرة هذه تصريحات مدانة"، مشددًا على أن "إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي".